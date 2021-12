GFVip, Jessica interrompe Alessandro e Sophie durante la notte. Cosa è accaduto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il triangolo composto da Jessica Selassié, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni potrebbe presto perdere uno dei tre angoli: Jessica infatti sta assumendo sempre di più il ruolo di terzo incomodo. LEGGI ANCHE: — GFVip, Gianmaria parla di Jessica a Baru, ecco la reazione del nipote di Costantino della Gherardesca È infatti accaduto di nuovo: questa volta la principessa Selassié si è presentata di notte davanti al letto dove Sophie e Alessandro si stavano coccolando, interrompendo le loro effusioni. “Ma si rende conto? è peggio degli stalker, non ci sta con la testa”, “Che ansia” sono alcuni dei commenti apparsi sui social alla vista dell’atteggiamento un po’ eccessivo di ... Leggi su funweek (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il triangolo composto daSelassié,Basciano eCodegoni potrebbe presto perdere uno dei tre angoli:infatti sta assumendo sempre di più il ruolo di terzo incomodo. LEGGI ANCHE: —, Gianmaria parla dia Baru, ecco la reazione del nipote di Costantino della Gherardesca È infattidi nuovo: questa volta la principessa Selassié si è presentata didavanti al letto dovesi stavano coccolando,ndo le loro effusioni. “Ma si rende conto? è peggio degli stalker, non ci sta con la testa”, “Che ansia” sono alcuni dei commenti apparsi sui social alla vista dell’atteggiamento un po’ eccessivo di ...

