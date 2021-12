Edpr | al via due nuovi parchi eolici in Campania e Basilicata

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Edpp Renewables (), quarto produttore mondiale di energia rinnovabile, ha messo in esercizio dueMonte Mattina, da 25 MW, e Sant’Alessandro, da 45 MW. Tali progetti contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2 di ca. 86.000 t all’anno e a fornire energia a oltre 58.000 famiglie. Il parco eolico di Monte Mattina si trova in, doveconta già una capacità installata di 35 MW, ora aumentata a 60 MW ed è costituito da 7 aerogeneratori da 3,6 MW. Il parco di Sant’Alessandro si trova invece in, dove l’azienda conta già una potenza installata di 171 MW, ora incrementata a 226 MW. Tale parco è costituito da 13 aerogeneratori da 3,45 MW. “L’inizio dell’esercizio di questi due– ha dichiarato Miguel ...