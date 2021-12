Covid | 4 decreti in un mese Perché Draghi insegue il virus? Guarda la diretta con Peter Gomez

Advertising

Caglios38683218 : RT @Teresat73540673: Stanno facendo il pieno di tutte le schifezze tra sbarchi, decreti e manovre, pensano che siamo troppo impegnati con i… - Via_Columnarum : @LucioMM1 L'altra cosa che sappiamo benissimo è che molti dei nostri governi non hanno il Covid in mente quando fir… - TerroneDoc : RT @Teresat73540673: Stanno facendo il pieno di tutte le schifezze tra sbarchi, decreti e manovre, pensano che siamo troppo impegnati con i… - 04Corvin : RT @Teresat73540673: Stanno facendo il pieno di tutte le schifezze tra sbarchi, decreti e manovre, pensano che siamo troppo impegnati con i… - Reemul64 : RT @Teresat73540673: Stanno facendo il pieno di tutte le schifezze tra sbarchi, decreti e manovre, pensano che siamo troppo impegnati con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid decreti

InSic, il quotidiano online per i professionisti della sicurezza

L'anno della politica, Draghi: "Il governo avanti indipendentemente da chi ci sarà. Sono un nonno al servizio delle istituzioni" ...... tenuto conto della perdurante emergenza epidemiologica da- 19, e di stabilire che i bandi ... Il testo è aggiornato ai più recentilegislativi e, nella sezione online collegata, ...Nuove regole per chi rientra in Italia dall’estero, ma anche per gli stessi stranieri che arrivano nel nostro Paese. I cittadini italiani possono rientrare ma devono effettuare un tampone molecolare n ...CHIETI – Con la risalita dei contagi e la nuova emergenza sanitaria derivante dal propagarsi della nuova variante Covid, l’Amministrazione comunale comunica che è ad oggi ancora attivo il Centro Opera ...