Cingolani annuncia le dimissioni. "Il mio compito è esaurito" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Clamoroso annuncio del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani: "Il mio compito è esaurito, lascio l'incarico". Questo è quello che il fisico-manager (in aspettativa) di Leonardo Segui su affaritaliani.it

SchemaLibero : Ministro #Cingolani per la 'Transizione ecologica' annuncia le dimissioni : 'il mio lavoro è finito'. In pratica i… - marco_beneduce : RT @amperrino: Cingolani annuncia le dimissioni: 'Mio compito è finito'Ma la transizione ecologica non è mai nemmeno iniziata - Piero42395724 : RT @Giancarlo1970: Che peccato , eri stato così sublime nell’ascoltare i portuali triestini e a seppellire tutto , un maestro ?????????????? https… - BarbieriSaretta : RT @amperrino: Cingolani annuncia le dimissioni: 'Mio compito è finito'Ma la transizione ecologica non è mai nemmeno iniziata - Giancarlo1970 : Che peccato , eri stato così sublime nell’ascoltare i portuali triestini e a seppellire tutto , un maestro ?????????????? -