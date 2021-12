Capodanno in Musica 2021-2022 su Canale 5: ospiti, cast cantanti, come partecipare a Bari (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Capodanno in Musica 2021-2022 su Canale 5: ospiti e cast ... Leggi su spettacoloitaliano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)insu5:...

Advertising

teatrolafenice : ?? Sappiamo che lo sapete ma noi siamo qui per ricordarvelo ancora una volta: sabato 1 gennaio dalle 12:20 staremo i… - teatrolafenice : ?? Cominciamo ad adornare il Teatro con fiorellini e tutti i decori, tanti decori per tanti colori e colori in Music… - pevfctnow : scegliete capodanno in musica o l'anno che verrà? - Radio_Speaker : Tra i protagonisti Al Bano, Patty Pravo, Roby Facchinetti e Boomdabash. Ospiti d'eccezione Pio e Amedeo. In appena… - ZetatielleM : Capodanno 2021: celebrando musica e cinema nella Grand Soirée #2: con Eleonora Mazzotti, Stefania Stefanin, Mirco R… -