Capodanno 2022 | secondo Sileri “sarà l’ultimo con il Covid”

Roma – Il Capodanno 2022 sarà l'ultimo con il Covid secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che invita a "festeggiare la fine dell'anno in pochi e possibilmente tutti vaccinati, perché ciò che riduce i rischi di contagio". "Credo che questo sarà l'ultimo Capodanno che avremo con questo virus. Non voglio essere troppo ottimista, ma credo che davvero ci siamo e basta guardare i numeri", ha detto a 'L'aria che tira' su La7. "Se prendiamo i dati dello scorso anno nella stessa giornata di oggi – sottolinea – vediamo che sicuramente i positivi erano molti, molti meno, ma era un altro virus, o meglio era questo ma non con la variante Omicron, ma i posti letto occupati in terapia intensiva erano largamente ..."

