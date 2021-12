Bertolaso: «Non facciamoci travolgere». E spiega come bisogna gestire la diffusione di Omicron (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Evitiamo di farci travolgere dai numeri. I dati vanno analizzati sulla base di quello che conosciamo oggi del virus. Stiamo attenti anche a come comunichiamo. Chi vive in prima linea, negli ospedali, ha una fotografia del virus molto diversa rispetto a un anno fa». Guido Bertolaso parla con il Corriere della Sera del nuovo record di contagi in Lombardia, 28.795, dei quali quasi cinquemila a Milano città, sottolineando che «Omicron è più contagiosa e questo spiega un numero così alto. Ma è meno letale, tra i vaccinati con tre dosi poi la sintomatologia è molto diversa da Delta. Il parametro dei positivi è ingannevole. Per questo nonostante il record cambia poco, per fortuna. I vaccini funzionano – dice il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale – rendono gestibile il contagio e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Evitiamo di farcidai numeri. I dati vanno analizzati sulla base di quello che conosciamo oggi del virus. Stiamo attenti anche acomunichiamo. Chi vive in prima linea, negli ospedali, ha una fotografia del virus molto diversa rispetto a un anno fa». Guidoparla con il Corriere della Sera del nuovo record di contagi in Lombardia, 28.795, dei quali quasi cinquemila a Milano città, sottolineando che «è più contagiosa e questoun numero così alto. Ma è meno letale, tra i vaccinati con tre dosi poi la sintomatologia è molto diversa da Delta. Il parametro dei positivi è ingannevole. Per questo nonostante il record cambia poco, per fortuna. I vaccini funzionano – dice il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale – rendono gestibile il contagio e ...

