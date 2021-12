Avv. Taormina: ‘Fiore e Castellino in carcere per lesa maestà a Cgil’ (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Roberto Fiore e Giuliano Castellino sono in carcere per lesa maestà alla Cgil. E’ cascato tutto il quadro accusatorio e nessuno se ne vuole accorgere”. Lo dice all’Adnkronos il professor Carlo Taormina, difensore dei leader di Forza Nuova in carcere a Poggioreale per la manifestazione del 9 ottobre scorso culminata nell’assalto alla sede della Cgil. Presentata oggi insieme all’avvocato Nicola Trisciuoglio istanza di scarcerazione per Fiore, in isolamento insieme ad altri tre detenuti dopo essere entrato in contatto con un positivo recluso nella sua stessa cella, torna a chiedere giustizia, non vendetta per un processo che definisce “politico”. “Abbiamo fatto una ispezione all’interno della sede del sindacato per accertarci della situazione e per farci dare il conto di quanto era ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Roberto Fiore e Giulianosono inperalla Cgil. E’ cascato tutto il quadro accusatorio e nessuno se ne vuole accorgere”. Lo dice all’Adnkronos il professor Carlo, difensore dei leader di Forza Nuova ina Poggioreale per la manifestazione del 9 ottobre scorso culminata nell’assalto alla sede della Cgil. Presentata oggi insieme all’avvocato Nicola Trisciuoglio istanza di scarcerazione per Fiore, in isolamento insieme ad altri tre detenuti dopo essere entrato in contatto con un positivo recluso nella sua stessa cella, torna a chiedere giustizia, non vendetta per un processo che definisce “politico”. “Abbiamo fatto una ispezione all’interno della sede del sindacato per accertarci della situazione e per farci dare il conto di quanto era ...

