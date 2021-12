Atalanta, il 2021 in 5 grafiche interattive. Ecco l’evoluzione della squadra e la certezza: in primavera si accelera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I l 2021 sta per terminare. Quello nerazzurro è stato ancora una volta indimenticabile. Da brividi la doppia sfida in Champions League contro il Real Madrid, la sconfitta non cancella l’emozione di aver giocato (per larghi tratti anche alla pari) … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I lsta per terminare. Quello nerazzurro è stato ancora una volta indimenticabile. Da brividi la doppia sfida in Champions League contro il Real Madrid, la sconfitta non cancella l’emozione di aver giocato (per larghi tratti anche alla pari) …

Advertising

SkySport : Gol annullati a #Milan e #Atalanta, decisioni corrette: la spiegazione #SkySport #SkySerieA #SerieA - Atalanta_BC : È Natale! Tantissimi auguri nerazzurri dal Presidente Percassi e da tutta la famiglia #Atalanta! ???? It’s Christmas… - DiMarzio : #Calciomercato | L'@Atalanta_BC fa un regalo a #Gasperini: trovata l'intesa con il @SassuoloUS per #Boga - zazoomblog : Atalanta Lovato saluta: si trasferirà in prestito al Cagliari - #Atalanta #Lovato #saluta: #trasferirà - pochepalle : #Milan, #Diallo per sostituire #Kjaer #Atalanta, sogno #Azmoun #Insigne e #Belotti al #Toronto? E tanto altro Tu… -