(Di martedì 28 dicembre 2021) Brutto incidente stamattinaViaall’altezza del civico 1559 che ha provocato il serio danneggiamento di un’autovettura. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9.50 di stamattina, martedì 28 dicembre 2021. Sul posto, per i rilievi e per gestire la viabilità, sono intervenuti gli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo IX Eur. Incidente: nessun ferito grave Il sinistro, malgrado la violenza dell’impatto, non ha provocato feriti gravi. Il conducente dell’autovettura maggiormente danneggiata dal sinistro, una, è stata accompagnata inal Campus Biomedico di Roma, a Trigoria. La conducente è giunta al Pronto Soccorso in codice azzurro. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Schianto sulla Laurentina: donna portata in Ospedale - oggitreviso : Schianto sulla Treviso-mare: otto auto convolte - Carlino_Fermo : Ennesimo schianto sulla semicurva - Gazzettino : Schianto fra tre vetture sulla Treviso Mare: otto feriti e traffico in tilt tra Roncade e Silea - tribuna_treviso : L’incidente ha coinvolto tre mezzi davanti alla cantina Anno Domini di Roncade. La Treviso Mare è paralizzata -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto sulla

La Tribuna di Treviso

LA FESTA E LOI quattro ragazzi avevano trascorso la serata in un locale. Alle 1.30 la ... sbattendo probabilmente contro una spalletta di cemento per poi rimbalzarecarreggiata. L'...RONCADE - Carambola tra più auto questa mattina verso le sette lungo la Treviso Mare in territorio comunale di Roncade. Ben otto le vetture coinvolte: nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera grave . ...L'auto che sbanda e centra il new jersey sulla A4: due i feriti. I sanitari del Suem sono intervenuti con l'elicottero per soccorrere le due persone rimaste ferite nell'incidente lungo ...Matilde Brandi con un look da urlo fa perdere la testa a tutti, l'abito rosso le sta d'incanto e segna perfettamente le sue forme pazzesche, è stupenda.