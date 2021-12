Sampdoria | entro 48 ore incontro tra Lanna e componenti cda per assegnazione deleghe

(Di martedì 28 dicembre 2021) L’arrivo di Marcoha portato tantissimo entusiasmo all’interno della tifoseria della. Ci sono i primi contatti informali tra idel nuovo cda del club. Prossimanente il nuovo presidente, Antonio Romei, Alberto Bosco e Gianni Panconi si vedranno per assegnare ufficialmente leed iniziare l’operatività. Non è escluso che Romei e Panconi possano assumere un ruolo nell’organigramma societario. Una volta concluso questo importante passaggio,potrebbe andare a Bogliasco per incontrare Roberto D’Aversa e la squadra. Intanto il club attraverso i suoi canali ufficiali ha voluto dargli il benvenuto utilizzando una sua foto da calciatore e una frase chedisse in merito al suo legame con la: “Sono genovese e ho sempre tifato ...

Intanto il club attraverso i suoi canali ufficiali ha voluto dargli il benvenuto utilizzando una sua foto da calciatore e una frase che Lanna disse in merito al suo legame con la: "Sono ... fine anno saranno pagati gli stipendi di ottobre ai calciatori quindi da questo punto di vista la è in ordine. Ma poi? Una caduta in B vanificherebbe tutti gli sforzi fatti finora per ... Marco Lanna, nuovo presidente della Sampdoria, Alberto Bosco e Giovanni Panconi si vedranno ufficialmente per l'assegnazione delle deleghe.