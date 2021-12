Perde il controllo e l' auto si rovescia | coinvolte anche altre due macchine poi la corsa in ospedale

Advertising

YouTvrs : Perde il controllo dell'auto e si ribalta - - ilbassanese : Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: ferito il conducente - trekking_tv : Incidente stradale nel Salernitano: Perde controllo auto, morta 30enne - _lil_astrox_ : Quando il ragazzo calmo perde il controllo diventa la bestia più forte che esista. - isnotbenni : perché sono uno che ok perde il controllo ma riesce a rimanere lucido -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

il Resto del Carlino

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSOile l'auto si rovescia, coinvolte anche altre...OSIMO - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 9.40 in Via Cristoforo Colombo ad Osimo per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento la conducente di un'auto ha perso ildel mezzo e si è rovesciata lungo la carreggiata. Nell'incidente sono state coinvolte anche due auto parcheggiate lungo la strada. Gli occupanti dell'auto sono stati trasportati al Pronto ...OSIMO - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 9.40 in Via Cristoforo Colombo ad Osimo per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento la conducente di un’auto ha perso ...Paura in via Cristoforo Colombo I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 9.40 in via Cristoforo Colombo ad Osimo per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento la conducente di un’au ...