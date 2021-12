Advertising

fanpage : Una busta con all'interno frasi di minacce e una polvere bianca è stata inviata al ministro Stefano Patuanelli, cap… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: No vax inviano busta con minacce di morte al ministro Patuanelli #Novax - DavideRTramonta : RT @MediasetTgcom24: No vax inviano busta con minacce di morte al ministro Patuanelli #Novax - MediasetTgcom24 : No vax inviano busta con minacce di morte al ministro Patuanelli #Novax - _D_a_s__ : RT @fanpage: Una busta con all'interno frasi di minacce e una polvere bianca è stata inviata al ministro Stefano Patuanelli, capodelegazion… -

Ultime Notizie dalla rete : vax inviano

Fanpage.it

Al ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, è stata indirizzata una busta contenente minacce di morte, con messaggi riconducibili nei contenuti a istanze No. All'interno della missiva c'era anche una polvere bianca non identificata che sarà analizzata dai vigili del fuoco. Solidarietà bipartisan dal mondo della politica.Viene confermato invece la presenza nella busta con minacce di morte, 'con messaggi riconducibili nei contenuti a istanze no -, e una sostanza non identificata che prevede una analisi dei vigili ...Una busta con della polvere dentro - ora al vaglio dei vigili del fuoco - e contenente minacce di morte da ambienti no vax. A riceverla il ministro Stefano Patuanelli, capodelegazione del M5S ...Richiesta delle Regioni. Al vaglio c'è la riduzione, per i vaccinati con terza dose entrati in contatto con un positivo, dai 7 giorni attuali a 3-5 giorni. Per i non vaccinati, invece, la quarantena r ...