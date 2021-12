Nandez nel mirino di Inter e Tottenham | il prezzo della clausola può scendere

Advertising

Cagliari_1920 : Calciomercato Cagliari, Nandez torna nel mirino del Leeds: il punto #cagliaricalcio - infoitsport : Calciomercato Cagliari, Nandez torna nel mirino del Leeds: il punto - angelopapi84 : Non mi va di scrivere queste cose ma quando vedo un’ignoranza galoppante da parte di chi dovrebbe fare questo mesti… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? #Nandez, #Godin, #Caceres, #Pereiro e #Oliva ?? La colonia uruguaiana in rossoblù sarà protagonista anc… - CagliariNews24 : Calciomercato #Cagliari, Nandez torna nel mirino del Leeds: il punto -

Ultime Notizie dalla rete : Nandez nel

Una può essere, tuttofare (mezzala o quinto) per Inzaghi. Ma c'è da convincere il Cagliari. ... Ipotesi colpo low cost sulla destra, anchenostro campionato come Bereszynski o Stryger Larsen. ...... ce n'è uno che invece i sardi non vogliono regalare: Nahitan, che da diversi mesi spinge per essere cedutoprossimo mercato e su cui c'è il forte interesse dell' Inter , ma anche del ...ASCOLTA Ancora in sospeso la situazione del centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez: si attendono offerte Rimane bloccata la situazione legata al centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez che al mom ...PIANO A E B - A quel punto, il Piano A dell’Inter, ambizioso e complesso, sarebbe quello di provare ad anticipare di sei mesi l’arrivo di Kostic a Milano. Non sarà semplice convincere l’Eintracht, ma ...