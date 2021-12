Milano-Meda | code da Cormano a Varedo e Paderno | taglio dell’erba verso Como e Milano

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 28 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorintrapassando perDugnano. E’ un’altra mattinata di disagi per chi deve transitare sulla superstrada a causa di un cantiere presente in entrambe le direzioni che impone un restringimento di carreggiata per diverse decine di metri. Già da ieri sono iniziati lavori e disagi per lo sfalciotds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.