Migliori VPN per Android | iPhone gratis e illimitate

Leggi su navigaweb

(Di martedì 28 dicembre 2021) Sui nostri telefoni è possibile navigare in modo completamente anonimo camuffando l'indirizzo IP con le VPN, servizi dedicati che camuffano la connessione facendola passare attraverso un "tunnel" cifrato e sicuro. Con le VPN possiamo collegarci senza pensieri sulle reti Wi-Fi pubbliche (dove spesso viene spiato il traffico) e possiamo anche bypassare i siti bloccati o la censura scegliendo di "apparire" in una nazione diversa rispetto a quella in cui ci troviamo. Nella seguente guida vi mostreremo nel dettaglio leVPN per, da usare sul nostro telefono per navigare su siti bloccati in Italia, per nascondere i siti che visitiamo o per tutelarci quando ci connettiamo alle Wi-Fi libere (sempre più presenti nelle città italiane). LEGGI ANCHE: VPN senza limiti ...