Manovra, il governo pone la fiducia alla Camera (Di martedì 28 dicembre 2021) Il governo pone la questione di fiducia alla Camera sulla Manovra . Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Numerosi gli incentivi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 dicembre 2021) Illa questione disulla. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Numerosi gli incentivi ...

Advertising

elio_vito : Ipocrisia ed incoerenza dei sovranisti: FdI lancia #speranzadimettiti ma non chiede le dimissioni di Draghi, anzi a… - marattin : La protesta contro il modo in cui la legge di bilancio è arrivata alla Camera non è la polemica contro questo o que… - FNInfermieri : Allarme carenza e #formazione : nella'Manovra' 2022 il #Governo dimentica gli #infermieri. Spariti gli unici due e… - Arena_Anto : RT @Shadowmere16: Manovra dettata da Bruxelles, scritta da un governo tecnico e nemmeno discussa per finta in Parlamento, chiamato a dire s… - manithu75 : RT @pietrop15671757: Manovra, il governo alza gli stipendi dei dirigenti pubblici: via il limite dei 240mila euro -