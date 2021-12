La polizia di Los Angeles uccide per errore una quattordicenne

Advertising

L'incidente riapre la polemica sui metodi usati dalle forze dell'ordine negli Stati Uniti e in particolare dal dipartimento didiAngeles (Lapd) . Solo quest'anno sono state 18 le persone ...... aveva solo 14 anni la ragazza colpita a morte per errore da un poliziotto all'interno del grande magazzino Burlington aAngeles. Pur trattandosi di un incidente, lalocale è stata ...Una ragazzina cilena è stata colpita per errore durante un blitz in un grande magazzino. Sospeso l’agente che ha sparato. È la diciottesima vittima nel 2021 ...La polizia americana di nuovo sotto accusa per un uso spropositato delle armi. Una ragazza di 14 anni è stata uccisa per errore da un agente ...