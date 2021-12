Covid: D'Uva, 'solidarietà a Patuanelli, non ci faremo intimidire' (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Massima solidarietà e vicinanza al nostro ministro Stefano Patuanelli, a cui è stata recapitata una busta contenente minacce di morte probabilmente da parte di esponenti del mondo no-vax. Non ci faremo intimidire. Avanti così, Stefano. Siamo tutti con te”. Lo scrive in un tweet Francesco D'Uva, deputato M5S e questore della Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Massimae vicinanza al nostro ministro Stefano, a cui è stata recapitata una busta contenente minacce di morte probabilmente da parte di esponenti del mondo no-vax. Non ci. Avanti così, Stefano. Siamo tutti con te”. Lo scrive in un tweet Francesco D'Uva, deputato M5S e questore della Camera.

