Covid, ancora un record di nuovi casi: 78.313 e 202 morti, oltre un milione i test analizzati. Oltrepassata la soglia dei diecimila ricoverati (Di martedì 28 dicembre 2021) Un nuovo record di contagi da Covid-19, il dato più alto della quarta ondata: i casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 78.313, ben 24mila in più rispetto ai 54.762 del 25 dicembre, la giornata in cui si era toccato il record precedente. I nuovi decessi sono 202, il dato più alto della quarta ondata (si era raggiunta al massimo quota 168, il 23 dicembre). Sfondata per la prima volta anche la soglia di un milione di test analizzati: sono stati 1.034.677, per un tasso di positività che scende al 7,5% dai valori tra il 9% e l’11% registrati nei giorni scorsi. Quasi un nuovo positivo su tre è stato individuato in Lombardia, che tocca la quota record di 28.795 casi in un giorno (il precedente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Un nuovodi contagi da-19, il dato più alto della quarta ondata: iregistrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 78.313, ben 24mila in più rispetto ai 54.762 del 25 dicembre, la giornata in cui si era toccato ilprecedente. Idecessi sono 202, il dato più alto della quarta ondata (si era raggiunta al massimo quota 168, il 23 dicembre). Sfondata per la prima volta anche ladi undi: sono stati 1.034.677, per un tasso di positività che scende al 7,5% dai valori tra il 9% e l’11% registrati nei giorni scorsi. Quasi un nuovo positivo su tre è stato individuato in Lombardia, che tocca la quotadi 28.795in un giorno (il precedente ...

