Calciomercato Milan – Attacco, assalto a Lucca per la stagione 2022-23 (Di martedì 28 dicembre 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa e dell'Italia Under 21, piace molto ai rossoneri. I dettagli Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 dicembre 2021) Le ultime news suldel: Lorenzo, centravanti del Pisa e dell'Italia Under 21, piace molto ai rossoneri. I dettagli

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - DiMarzio : Alla scoperta di #Diallo?? - DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - gab72boa : RT @MilanNewsit: Milan, Beto e Lucca tra i candidati per l'attacco - MilanNewsit : Milan, Beto e Lucca tra i candidati per l'attacco -