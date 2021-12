“Vuole cambiare aria…”: Juve, l’allenatore a sorpresa sul bomber (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato del futuro di Anthony Martial. Sull’attaccante francese c’è anche la Juve. Tra pochi giorni inizierà la sessione di calciomercato invernale e la Juve di Massimiliano Allegri è costantemente a caccia di un attaccante. Il club bianconero è reduce da un buon momento positivo, ma fatica sempre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato del futuro di Anthony Martial. Sull’attaccante francese c’è anche la. Tra pochi giorni inizierà la sessione di calciomercato invernale e ladi Massimiliano Allegri è costantemente a caccia di un attaccante. Il club bianconero è reduce da un buon momento positivo, ma fatica sempre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ehiaguilera : #gfvip NON VALERIA CHE ORA VUOLE CAMBIARE DISCORSO E NON PARLARE DELLA LITE ?????????? - heinz_28 : @Corriere Vuoi cambiare l'Italia? Ci vuole un'età mediana più bassa, siamo vecchi, conservatori e risparmiatori. Bi… - Cianomut : @lindesireeone Talvolta ci vuole! Se non vuoi cambiare tutto il guardaroba! - dianacaggiano : @La7tv @concitadeg @DAVIDPARENZO @InOndaLa7 @mariannaaprile @DeBortoliF Tampone fai da te non serve a nullal. La de… - dodomilani : @gippu1 @iamnotaheroine Appena tocchi il tifo in Italia finisce cosi caro Giuseppe, è drammatico lo so. La gente ti… -