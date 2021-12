Uomini e Donne | anticipazioni 27 dicembre 2021 | oggi non va in onda | ecco perchè e quando torna in tv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Continua la consueta pausa natalizia del programma televisivo ““, condotto da Maria De Filippi. Il dating show più amato di sempre si ferma per un paio di settimane, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. In una delle ultime puntate, infatti, la bella Roberta aveva detto di essere pronta per fare la sua scelta tra Luca e Samuele, ma toccherà aspettare ancora un po’ per sapere chi lascerà con lei lo studio.: perché non va inCome di consueto,non andrà indurante il periodo delle feste natalizie. Abbiamo salutato Tina, Gianni, Maria e tutto lo studio nell’ultima puntata che c’è stata il 22...