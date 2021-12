Spider-Man: No Way Home, Zendaya su Willem Dafoe: "Ha terrorizzato tutti sul set" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Zendaya e Tom Holland, protagonisti di Spider-Man: No Way Home, hanno elogiato il talento di Willem Dafoe e la sua interpretazione di Goblin nel film. Willem Dafoe è stato così bravo a calarsi nel personaggio di Goblin da terrorizzare tutti sul set di Spider-Man: No Way Home. A dirlo è Zendaya, che nel film con Tom Holland interpreta la co-protagonista MJ. A dieci giorni dalla sua uscita nei cinema internazionali, Spider-Man: No Way Home ha già superato il miliardo di incasso al Box Office mondiale. Numeri da capogiro che fanno ben intendere quanto persone di ogni età, sparse per il globo, abbiano amato l'opera diretta da Jon Watts. Il successo del film è da ricollegare ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021)e Tom Holland, protagonisti di-Man: No Way, hanno elogiato il talento die la sua interpretazione di Goblin nel film.è stato così bravo a calarsi nel personaggio di Goblin da terrorizzaresul set di-Man: No Way. A dirlo è, che nel film con Tom Holland interpreta la co-protagonista MJ. A dieci giorni dalla sua uscita nei cinema internazionali,-Man: No Wayha già superato il miliardo di incasso al Box Office mondiale. Numeri da capogiro che fanno ben intendere quanto persone di ogni età, sparse per il globo, abbiano amato l'opera diretta da Jon Watts. Il successo del film è da ricollegare ...

