Sci alpino | seconda prova discesa Bormio 2021 | Hintermann primo | bene Marsaglia e Paris

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nielsha brillato durante lacronometrata dellalibera di, valevole per la Coppa del Mondo di sci. Prima posizione per lo sciatore elvetico, superiore ai contendenti mediante il crono di 1’54”78, abile ad aver la meglio sull’austriaco Daniel Hemetsberger, fermatosi a 1’56”31;piazza condivisa con un altro esponente del movimento di scisvizzero, ossia Marco Odermatt, il quale ha fatto registrare il medesimo crono del collega. Quarto invece il francese Johan Clarey in 1’56”39, con il canadese Brodie Seger a chiudere la top 5 con un tempo di 1’56”71. Sesta piazza e amarezza per Matteo(1’56”84),al termine della prima ...

Per la nativa di Vail, in Colorado, quindi, l'arrivederci è al 2022, confidando che prima del ritorno in gara di Zagabria (con il solito slalom di inizio anno) si sia negativizzata. A questo punto la ...La campionessa diMikaela Shiffrin , in testa alla Coppa del Mondo femminile, ha annunciato sui suoi social network di essere risultata positiva al Covid - 19 , e che quindi salterà slalom gigante e slalom speciale ...Niels Hintermann ha fatto segnare la migliore prestazione al termine della seconda, ed ultima, prova della discesa di Bormio (Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Su un ...Niels Hintermann ha brillato durante la prova cronometrata della discesa libera di Bormio 2021, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Bene Matteo Marsaglia e Dominik Paris ...