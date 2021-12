Omicron traina l' aumento | +57% E in Toscana e Lombardia i casi sono più che raddoppiati

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Malgrado le feste di Natale, quandostati fatti meno tamponi, la variante porta i contagi al record storico: 258mila in sette giorni. Tre grandi regioni rischiano il giallo ma la crescita di ricoveri e decessi è più contenuta

La Repubblica

La varianteentra in Italia e fa salire i casi settimanali, che segnano un +57,7% da record. Tra l'altro nei dati entrano anche i giorni di Natale, durante i quali sono stati fatti meno tamponi . ...Ci troviamo nel pieno dell'esplosione di una variante,, che dall'uscio della porta degli ... Ore 8.59 - Conte (M5S): "L'Italiala campagna vaccinale, ma la strada da fare non è ancora ...La variante Omicron entra in Italia e fa salire i casi settimanali, che segnano un +57,7% da record. Tra l’altro nei dati entrano anche i giorni di Natale, durante i quali sono stati fatti meno ...Variante Omicron: porta molto meno spesso della delta a sviluppare una forma severa di Covid? Nuovi studi dal Regno Unito ...