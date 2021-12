Napoli, Juan Jesus ha realizzato il suo secondo autogol in Serie A (Di lunedì 27 dicembre 2021) Prima di Juan Jesus, il Napoli non subiva un autogol in Serie A dallo scorso marzo (Maksimovic contro il Sassuolo). Juan Jesus ha realizzato il suo secondo autogol in Serie A (il primo nel marzo 2019, contro l’Empoli con la maglia della Roma): ora conta tante reti quante autoreti nella competizione (due). Faouzi Ghoulam ha giocato la sua 150ª gara in Serie A. Considerando le ultime tre gare interne del Napoli in campionato, i partenopei hanno effettuato 66 tiri segnando appena una rete (contro il Milan). Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata in una trasferta di Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (0-0 contro il Torino). Lo Spezia ha ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 dicembre 2021) Prima di, ilnon subiva uninA dallo scorso marzo (Maksimovic contro il Sassuolo).hail suoinA (il primo nel marzo 2019, contro l’Empoli con la maglia della Roma): ora conta tante reti quante autoreti nella competizione (due). Faouzi Ghoulam ha giocato la sua 150ª gara inA. Considerando le ultime tre gare interne delin campionato, i partenopei hanno effettuato 66 tiri segnando appena una rete (contro il Milan). Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata in una trasferta diA per la prima volta dallo scorso gennaio (0-0 contro il Torino). Lo Spezia ha ...

Advertising

cn1926it : #Troise: “Il #Napoli ha un’emergenza totale in fase difensiva” - cn1926it : Cinque calciatori azzurri in scadenza a giugno: la situazione caso per caso - Guido17595958 : C’è anche Juan Jesus, però in quel caso il Napoli deciderebbe in autonomia senza trattativa individuale - 1926Azzurro : @sensocritico2 @SkySport Giocato la partita col Milan, in quel momento di gran lunga più importante di quella con l… - AndreaC_1998_ : Probabile formazione Napoli vs Juve: Ospina Malcuit Rrahmani Juan Jesus DiLo Demme Lobotka Politano Zielinski L… -