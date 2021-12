Migranti | si moltiplicano gli sbarchi Due navi delle Ong in attesa di un porto

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La Sea Watch e Medici Senza Frontiere aspettano per sapere dove sbarcare i quasi mille profughi a bordo, soccorsi in mare fra Natale e Santo Stefano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Migranti moltiplicano

Firenze Post

La Sea Watch e Medici Senza Frontiere aspettano per sapere dove sbarcare i quasi mille profughi a bordo, soccorsi in mare fra Natale e Santo StefanoUn Natale segnato dal dramma dell'immigrazione: almeno una trentina le vittime di un naufragio. Siintanto le segnalazioni di imbarcazioni nel mediterraneo ...Ancora salvataggi nel Mediterraneo centrale. dove tre navi Ong hanno tratto in salvo 685 persone e chiedono un approdo sicuro in Italia per farle sbarcare Ong, migranti, Italia, Draghi ...Dopo la "Giornata internazionale per i diritti del migrante", Andrea Costa lancia un appello al Governo perché sostenga i percorsi ...