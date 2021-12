LIVE Sci alpino, Seconda prova Discesa Bormio in DIRETTA: bene Marsaglia e Paris, sorpresa Zazzi (Di lunedì 27 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Seconda prova 13.05 Niels Hintermann spinge a tutta e domina la Seconda prova cronometrata sulla Stelvio di Bormio con il tempo di 1’54’’78 davanti al connazionale Marco Odermatt e all’austriaco Daniel Hemetsberger, secondi a pari merito. Gli azzurri confermano le buone sensazioni di ieri piazzando quattro portacolori nelle prime tredici posizioni, da segnalare la prestazione altisonante di Pietro Zazzi ottavo a +2”18. Appuntamento fissato alle 11.30 di domani per la Discesa libera, grazie a tutti per aver seguito la nostra DIRETTA LIVE! Buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport. 13.04 La classifica completa della ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA13.05 Niels Hintermann spinge a tutta e domina lacronometrata sulla Stelvio dicon il tempo di 1’54’’78 davanti al connazionale Marco Odermatt e all’austriaco Daniel Hemetsberger, secondi a pari merito. Gli azzurri confermano le buone sensazioni di ieri piazzando quattro portacolori nelle prime tredici posizioni, da segnalare la prestazione altisonante di Pietroottavo a +2”18. Appuntamento fissato alle 11.30 di domani per lalibera, grazie a tutti per aver seguito la nostra! Buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport. 13.04 La classifica completa della ...

