L'Italia in fila per un tampone che serve a poco (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non ci sono dubbi. I tamponi sono stati il regalo più ambito di questo Natale. Milioni di Italiani si sono messi in fila fuori le farmacie per sottoporsi ai test rapidi o molecolari e passare il cenone o il pranzo in sicurezza con la propria famiglia. E così ecco le file chilometriche fuori dalle farmacie e nei drive through; anche su internet è scattata la caccia al tampone Fai da te; niente da fare, Anche qui tutto esaurito «fino a gennaio». Nel caos tamponi "natalizi" in Lombardia ad esempio d'ora in avanti verrà data la priorità solo ai sintomatici. Chi vuole tamponarsi per ballare in sicurezza la notte di Capodanno dovrà portare pazienza (e forse annullare la festa). Ma siamo sicuri che tutto questo sia servito? I test soprattutto quelli antigenici sono davvero così attendibili? «Questi tamponi rapidi - ci spiega l'epidemiologo ...

