Krunic: “Prossimo tatuaggio? Quando andrò via farò qualcosa sul Milan” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Rade Krunic, centrocampista del Milan, sta già pensando ai prossimi tatuaggi da fare. L'idea è quella di dedicarne uno al club rossonero Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 dicembre 2021) Rade, centrocampista del, sta già pensando ai prossimi tatuaggi da fare. L'idea è quella di dedicarne uno al club rossonero

Advertising

GiuseppeZlatan2 : @auro_milan Assolutamente no. L'anno prossimo voglio il centrocampo: Tonali, Bennacer, Adli, Pobega, Krunic (come J… - footballmilan : RT @ShitPos93527936: Prossimo anno: krunic, messias, merdayoko out Adli, faivre, ricci e pobega in - ShitPos93527936 : Prossimo anno: krunic, messias, merdayoko out Adli, faivre, ricci e pobega in - ARabbier : @Zoroback_023 Ci puoi mettere la mano sul fuoco. Il nostro cc l'anno prossimo è Tonali Benna, Baka, Pobega, Adli, K… - KunGrax : RT @_Sim95_: Out: Pellegri Ibrahimovic Florenzi Bakayoko Kessiè Ballo Krunic Messias Gabbia. In: Centravanti da 25 gol, ala destra di live… -