Il piano di mercato della Lazio, nel mirino un difensore e un attaccante: i nomi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Due acquisti subito, a gennaio, per annunciare l’imminente del rinnovo con Sarri. E poi altri cinque o sei in estate, quando avrà luogo la vera rivoluzione. Questo è il piano della Lazio, approvato insieme all’allenatore toscano, che dopo settimane di chiacchierate e condivisioni di idee ha deciso di sposare il progetto biancoceleste, firmando il rinnovo fino al 2025. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio Lazzari e Muriqi sono destinati a lasciare la capitale già in questa sessione. Sarri ha chiesto subito due giocatori: un terzino sinistro e un attaccante: Botheim era stato accostato ma è andato al Krasnodar, anche perché l’allenatore vuole profili già pronti: Zaza, Lasagna o Kalinic. Almeno cinque o sei i nuovi volti che arriveranno invece in estate. Sicuramente un portiere ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Due acquisti subito, a gennaio, per annunciare l’imminente del rinnovo con Sarri. E poi altri cinque o sei in estate, quando avrà luogo la vera rivoluzione. Questo è il, approvato insieme all’allenatore toscano, che dopo settimane di chiacchierate e condivisioni di idee ha deciso di sposare il progetto biancoceleste, firmando il rinnovo fino al 2025. Maurizio Sarri, allenatoreLazzari e Muriqi sono destinati a lasciare la capitale già in questa sessione. Sarri ha chiesto subito due giocatori: un terzino sinistro e un: Botheim era stato accostato ma è andato al Krasnodar, anche perché l’allenatore vuole profili già pronti: Zaza, Lasagna o Kalinic. Almeno cinque o sei i nuovi volti che arriveranno invece in estate. Sicuramente un portiere ...

Advertising

sportli26181512 : Gazzetta - Milan, avanti tutta per Botman: proposto al Lille un prestito oneroso con diritto di riscatto: Nei piani… - hCTsV5JtbVC6eyn : RT @86_longo: ?? Il piano del #Milan sul mercato al momento non cambia: priorità difensore ( sondato nelle ultime ore Lucumi del #Genk). Att… - Matteo75223913 : RT @86_longo: ?? Il piano del #Milan sul mercato al momento non cambia: priorità difensore ( sondato nelle ultime ore Lucumi del #Genk). Att… - ManuFilippone95 : RT @86_longo: ?? Il piano del #Milan sul mercato al momento non cambia: priorità difensore ( sondato nelle ultime ore Lucumi del #Genk). Att… - Giacomobacci2 : RT @86_longo: ?? Il piano del #Milan sul mercato al momento non cambia: priorità difensore ( sondato nelle ultime ore Lucumi del #Genk). Att… -