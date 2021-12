Domenica In, la trasmissione non va in onda e Matteo Bassetti diventa una furia sui social: “Questo non …”, interviene Mara Venier (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ieri Domenica 26 dicembre, giorno di S. Stefano, Mara Venier avrebbe dovuto presentare, come ogni Domenica, Domenica In che, però, non è andata in onda a causa della positività al covid di una delle persone dello staff del programma. Il giorno il cui questa persona è andata negli studi di Domenica In per le prove, Mara Venier non c’era e così la bravissima conduttrice non è stata coinvolta dalla quarantena ma tutti gli altri componenti lo staff si, e, dunque, è scattato il protocollo Covid che prevede la quarantena. Matteo Bassetti alla notizia che Domenica In non andrà in onda si scatena sui social Matteo ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ieri26 dicembre, giorno di S. Stefano,avrebbe dovuto presentare, come ogniIn che, però, non è andata ina causa della positività al covid di una delle persone dello staff del programma. Il giorno il cui questa persona è andata negli studi diIn per le prove,non c’era e così la bravissima conduttrice non è stata coinvolta dalla quarantena ma tutti gli altri componenti lo staff si, e, dunque, è scattato il protocollo Covid che prevede la quarantena.alla notizia cheIn non andrà insi scatena sui...

Advertising

CarnevaleIrene : @fabfazio Auguri di Buone Feste a te e famiglia..Grazie x la bellissima trasmissione che ci fa compagnia alla domen… - nefelef : RT @museosmcv: Freedom ci farà viaggiare anche durante i giorni di festa con una puntata ricca di emozioni e nuovi luoghi da scoprire! Dom… - zazoomblog : Un positivo nello staff di Domenica in: il Covid fa saltare la trasmissione - #positivo #nello #staff #Domenica - globalistIT : - infoitcultura : Domenica in: Mara Venier non va in onda in diretta. Cosa succede alla trasmissione in onda il 26 dicembre -