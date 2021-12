“Delia | ti avverto…” Nuova brutta voce su Alex Belli | l’attore smascherato da chi lo conosce bene

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 dicembre 2021)Duran dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip tra poche settimane. La sua presenza sembra ormai certa. A lasciarlo capire era statocontro cui si scaglia una delle sue ex fiamme che già nelle scorse settimane lo aveva attaccato pesantemente. “Ho visto delle scene che sono uguali a quando veniva nel mio albergo a chiedere scusa. Lo faceva per tornare a casa, una cosa pazzesca. Quando uno è abituato a cambiare le donne secondo voi è amore?”. “Per lui va benissimo avere una compagna attrice, con l’amore non si gioca”. A parlare così era stata Mila Suarez che poi aveva aggiunto: “è innamorato solo di sé stesso”. Non bastasse questo pesantissimo attacco ore Mila ha deciso di inviare una lettera aDuran. Lo ha fatto attraverso le colonne della rivista Di Più. ...