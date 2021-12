Cosa non torna sulla richiesta del Codacons a Draghi di rettificare sul numero di morti non vaccinati (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le affermazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di fine anno finiscono nel mirino del Codacons. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori ha invitato il premier a rettificare quanto detto rispondendo ai giornalisti da Palazzo Chigi lo scorso 22 dicembre, quando parlando dei decessi da Covid aveva detto che “tre quarti” fossero persone non vaccinate. “Numeri tuttavia smentiti dagli ultimi dati disponibili pubblicati dall’Istituto superiore di sanità (ISS) – scrive il Codacons in una nota – secondo cui dal 22 ottobre al 21 novembre i morti per COVID-19 in Italia sono stati 1.755: tra loro 722 non erano vaccinati, mentre 1.033 avevano ricevuto almeno la prima dose del vaccino. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le affermazioni del presidente del Consiglio Marionel corso della conferenza stampa di fine anno finiscono nel mirino del. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori ha invitato il premier aquanto detto rispondendo ai giornalisti da Palazzo Chigi lo scorso 22 dicembre, quando parlando dei decessi da Covid aveva detto che “tre quarti” fossero persone non vaccinate. “Numeri tuttavia smentiti dagli ultimi dati disponibili pubblicati dall’Istituto superiore di sanità (ISS) – scrive ilin una nota – secondo cui dal 22 ottobre al 21 novembre iper COVID-19 in Italia sono stati 1.755: tra loro 722 non erano, mentre 1.033 avevano ricevuto almeno la prima dose del vaccino. ...

