Calciomercato Barcellona: Xavi vuole un difensore, i dettagli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Calciomercato del Barcellona sempre più caloroso, diversi nomi caldi per rinforzare il reparto difensivo. Dopo l’ ufficializzazione di Ferran Torres dal City per rinforzare il reparto offensivo, i blaugrana sono pronti ad effettuare un colpo per la difesa. Xavi chiede un difensore. Non sembra essere pienamente soddisfatto dal rendimento di Sergino Dest e per questo starebbe scandagliando il mercato alla ricerca di rinforzi per le corsie laterali difensive. Jose Luis Gaya of Valencia CF and Sergino Dest of FC Barcelona. Secondo Sport sarebbero tre i candidati per il rimpiazzo dell’ americano. Per la fascia destra il principale indicato a sostituire Dest sembra proprio il suo ex compagnio di squadra ai tempi dell’ Ajax Noussair Mazraoui. Il classe ’97 nazionalità marocchina non ha intenzione a rinnovare con ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021)delsempre più caloroso, diversi nomi caldi per rinforzare il reparto difensivo. Dopo l’ ufficializzazione di Ferran Torres dal City per rinforzare il reparto offensivo, i blaugrana sono pronti ad effettuare un colpo per la difesa.chiede un. Non sembra essere pienamente soddisfatto dal rendimento di Sergino Dest e per questo starebbe scandagliando il mercato alla ricerca di rinforzi per le corsie laterali difensive. Jose Luis Gaya of Valencia CF and Sergino Dest of FC Barcelona. Secondo Sport sarebbero tre i candidati per il rimpiazzo dell’ americano. Per la fascia destra il principale indicato a sostituire Dest sembra proprio il suo ex compagnio di squadra ai tempi dell’ Ajax Noussair Mazraoui. Il classe ’97 nazionalità marocchina non ha intenzione a rinnovare con ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @FCBarcelona | Tutto ok per #FerranTorres: il giocatore ha già salutato i compagni del City. E i bl… - persemprecalcio : ???? #FerranTorres è in arrivo al #Barcellona ????. Il primo colpo di questo calciomercato invernale costerà 55 milioni… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #Juve - #Barcellona-#Dembele: la fumata bianca non arriva. I bianconeri monitorano la situazione - calciomercatoit : ?? #Juve - #Barcellona-#Dembele: la fumata bianca non arriva. I bianconeri monitorano la situazione - FraLauricella : RT @FraLauricella: #SportMediaset ?? #Calciomercato @c_raimondi #Barcellona e #Chelsea sono interessati a #deligt. Offerte dalla #PremierL… -