Alessandro Basciano si lascia andare, abbracci e coccole in sauna: Sophie e Jessica restano di stucco (Di lunedì 27 dicembre 2021) Alessandro Basciano si sfoga in sauna con un altro concorrente e scoppia a piangere: ecco cos’è successo nel dettaglio. Alessandro Basciano al GF Vip (fonte “lawebstar”)Nelle ultime ore un grande dolore ha colpito la famiglia di Alessandro: suo nonno, purtroppo, è venuto a mancare. A dare la notizia sui social è stata sua sorella Giorgia, che scrive: “In questo giorno di festa te ne sei andato, mi dispiace non essere stata lì, nonnino ci mancherai tanto”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessandro Basciano non si ferma più, la sta corteggiando senza freni: triangolo pazzesco al GF Vip Erano in tanti ad aspettarsi che il gieffino si facesse consolare dalle donne della casa, ma Alessandro ha deciso di sfogarsi con un concorrente ... Leggi su specialmag (Di lunedì 27 dicembre 2021)si sfoga incon un altro concorrente e scoppia a piangere: ecco cos’è successo nel dettaglio.al GF Vip (fonte “lawebstar”)Nelle ultime ore un grande dolore ha colpito la famiglia di: suo nonno, purtroppo, è venuto a mancare. A dare la notizia sui social è stata sua sorella Giorgia, che scrive: “In questo giorno di festa te ne sei andato, mi dispiace non essere stata lì, nonnino ci mancherai tanto”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>non si ferma più, la sta corteggiando senza freni: triangolo pazzesco al GF Vip Erano in tanti ad aspettarsi che il gieffino si facesse consolare dalle donne della casa, maha deciso di sfogarsi con un concorrente ...

