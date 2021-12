2021 | l' anno di Draghi come il 2022

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La foto è di unfa, ma sembra un secolo. Erano le prime vaccinazioni, l’inizio della speranza. Speranza,il Ministro di allora e di oggi; poi un giorno ci spiegheranche il perché sia l’unico sopravvissuto allo tsunami che ha investito la politica in 12 mesi. Da allora tutto è cambiato. Le dosi fatte, tra prime, seconde e terze ormai sfiorano i 110 milioni; certo, i contagi crescono ed è tornato lo spettro di Zone Arancioni e chiusure varie, ma il mondo, il nostro mondo è cambiato. Dietro a quella foto di unfa c’era Giuseppe Conte, il premier per caso, spazzato via dalla sua stessa mancanza di esperienza, capacità, decisione e soppiantato dall’uomo che non si può non definire Man of the Year: Mario. Anzi, a ben guardare se quello che si sta per chiudere è stato di sicuro il ...