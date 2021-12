Psg, l’obiettivo è fare cassa: Rafinha e Icardi guidano i big i partenza (Di domenica 26 dicembre 2021) Anche il Paris Saint Germain di Nasser Al-Khelaifi ha bisogno di fare cassa e sono cento i milioni che il club parigino vorrebbe incassare nelle prossime due sessioni di mercato. Secondo quanto riporta l’Equipe, da gennaio il ds Leonardo inizierà a sfoltire una rosa di oltre 30 giocatori. Il primo è Rafinha che potrebbe finire alla Real Sociedad in prestito fino a giugno. Altri candidati alla partenza sono Thilo Kehrer e Diallo, che potrebbero portare nelle casse del Psg una cifra complessiva di 50 milioni. Anche Julian Draxler (20 milioni) e Kurzawa (9) sarebbero stati inseriti in una lista di possibili partenti, anche se entrambi, in scadenza nel 2024, non vorrebbero lasciare Parigi. Il tecnico Mauricio Pochettino potrebbe poi rinunciare anche a Sergio Rico, valutato 5 milioni e chiuso in porta dal ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Anche il Paris Saint Germain di Nasser Al-Khelaifi ha bisogno die sono cento i milioni che il club parigino vorrebbe inre nelle prossime due sessioni di mercato. Secondo quanto riporta l’Equipe, da gennaio il ds Leonardo inizierà a sfoltire una rosa di oltre 30 giocatori. Il primo èche potrebbe finire alla Real Sociedad in prestito fino a giugno. Altri candidati allasono Thilo Kehrer e Diallo, che potrebbero portare nelle casse del Psg una cifra complessiva di 50 milioni. Anche Julian Draxler (20 milioni) e Kurzawa (9) sarebbero stati inseriti in una lista di possibili partenti, anche se entrambi, in scadenza nel 2024, non vorrebbero lasciare Parigi. Il tecnico Mauricio Pochettino potrebbe poi rinunciare anche a Sergio Rico, valutato 5 milioni e chiuso in porta dal ...

Advertising

sportface2016 : #Psg, l'obiettivo è fare cassa: Rafinha il primo in partenza, ecco gli altri nomi - Vincenzo140893 : RT @antosalatino: Per la #Juventus é sempre Mauro #Icardi il primo obiettivo per l’attacco nella sessione invernale di calciomercato ???? I… - oscarvalle1984 : RT @antosalatino: Per la #Juventus é sempre Mauro #Icardi il primo obiettivo per l’attacco nella sessione invernale di calciomercato ???? I… - yutomanga : RT @antosalatino: Per la #Juventus é sempre Mauro #Icardi il primo obiettivo per l’attacco nella sessione invernale di calciomercato ???? I… - antosalatino : Per la #Juventus é sempre Mauro #Icardi il primo obiettivo per l’attacco nella sessione invernale di calciomercato… -