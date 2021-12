Le previsioni di Nostradamus per il 2022: asteroide, inflazione, una possibile invasione e altro ancora… (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono molto note le previsioni per il futuro del famoso filosofo e profeta Michel de Nostradame, alias Nostradamus, contenute nel suo libro Les Prophéties, pubblicato oltre 450 anni fa. Dall’ascesa al potere di Hitler all’omicidio di JFK, fino ad arrivare agli attentati dell’11 settembre: sui principali avvenimenti dell’ultimo secolo (e non solo) ci sarebbe almeno una profezia di Nostradamus. Ma cosa prevede il celebre filosofo e profeta per il 2022? Tanto per cominciare, stando alle profezie di Nostradamus la Terra potrebbe essere colpita da un asteroide. L’anno scorso stava per accadere con l’asteroide 2021GW4, anche se la roccia spaziale si sarebbe frantumata in pezzi più piccoli una volta entrata in contatto con l’atmosfera terrestre. LEGGI ANCHE ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono molto note leper il futuro del famoso filosofo e profeta Michel de Nostradame, alias, contenute nel suo libro Les Prophéties, pubblicato oltre 450 anni fa. Dall’ascesa al potere di Hitler all’omicidio di JFK, fino ad arrivare agli attentati dell’11 settembre: sui principali avvenimenti dell’ultimo secolo (e non solo) ci sarebbe almeno una profezia di. Ma cosa prevede il celebre filosofo e profeta per il? Tanto per cominciare, stando alle profezie dila Terra potrebbe essere colpita da un. L’anno scorso stava per accadere con l’2021GW4, anche se la roccia spaziale si sarebbe frantumata in pezzi più piccoli una volta entrata in contatto con l’atmosfera terrestre. LEGGI ANCHE ...

