Curry dice 33 ma non è solo: i Warriors sbancano Phoenix in un match clamoroso (Di domenica 26 dicembre 2021) Ancora, per favore. Phoenix - Golden State è tutto quello che deve essere, la partita più bella del Natale, una spettacolare sfida tra le due migliori squadre Nba viste fino a questo punto. Vince ...

