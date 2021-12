Che tempo farà a Capodanno (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - Per gli ultimi giorni dell'anno c'è da aspettarsi temperature eccezionalmente alte, in particolare sulle Alpi. Secondo i meteorologi di Meteo.it, per il periodo di Capodanno si profila tempo stabile ovunque, ma torneranno anche nebbie diffuse e localmente fitte soprattutto al Centro-Nord. Le nuvole avranno la meglio in gran parte del Paese anche nella giornata di mercoledì 29 dicembre. In particolare il cielo sarà molto nuvoloso o coperto sul settore del basso Tirreno, con possibili locali piogge tra la Calabria meridionale e la Sicilia. Sarà una giornata molto nuvolosa anche per le Alpi: una perturbazione in transito sull'Europa centrale lambirà l'arco alpino portando piogge fino a quote eccezionalmente elevate per il periodo. A causa del clima mite la quota delle nevicate sarà addirittura intorno ai 2.000-2.500 metri, con precipitazioni ... Leggi su agi (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - Per gli ultimi giorni dell'anno c'è da aspettarsi temperature eccezionalmente alte, in particolare sulle Alpi. Secondo i meteorologi di Meteo.it, per il periodo disi profilastabile ovunque, ma torneranno anche nebbie diffuse e localmente fitte soprattutto al Centro-Nord. Le nuvole avranno la meglio in gran parte del Paese anche nella giornata di mercoledì 29 dicembre. In particolare il cielo sarà molto nuvoloso o coperto sul settore del basso Tirreno, con possibili locali piogge tra la Calabria meridionale e la Sicilia. Sarà una giornata molto nuvolosa anche per le Alpi: una perturbazione in transito sull'Europa centrale lambirà l'arco alpino portando piogge fino a quote eccezionalmente elevate per il periodo. A causa del clima mite la quota delle nevicate sarà addirittura intorno ai 2.000-2.500 metri, con precipitazioni ...

