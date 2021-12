Aggredisce prete per estorcergli denaro, arrestato (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Aveva tentato di estorcere del denaro ad un sacerdote di Castellammare di Stabia (Napoli), prima minacciandolo e poi stringendogli le mani al collo. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni (del quale non sono state fornite altre generalità) già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura torrese. Le indagine, svolte dai militari dell’Arma della stazione di Castellammare di Stabia, hanno permesso di raccogliere a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di una tentata estorsione ai danni del prete. Stando a quanto appurato dagli inquirenti, il quarantanovenne “avrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Aveva tentato di estorcere delad un sacerdote di Castellammare di Stabia (Napoli), prima minacciandolo e poi stringendogli le mani al collo. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni (del quale non sono state fornite altre generalità) già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura torrese. Le indagine, svolte dai militari dell’Arma della stazione di Castellammare di Stabia, hanno permesso di raccogliere a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di una tentata estorsione ai danni del. Stando a quanto appurato dagli inquirenti, il quarantanovenne “avrebbe ...

