Sophie Codegoni pugnala alle spalle Jessica: ci ha passato tutta la notte (Di sabato 25 dicembre 2021) Sophie Codegoni non ha resistito al fascino di un inquilino della casa di Cinecittà e adesso lo ha ammesso. Scopriamo cosa ha detto la gieffina e cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia. Sophie Codegoni-AltranotiziaSophie Codegoni ha trascorso una notte intera assieme a uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Si tratta di uno degli ultimi inquilini entrati da pochi giorni nella casa più spiata d’Italia, eppure già capaci di portare scompiglio. Ecco chi è e cosa è successo veramente tra di loro. Sophie Codegoni e la confessione: “ho fatto un disastro” Al Grande Fratello Vip 6 da poco è entrato un nuovo inquilino. Si tratta di un ex corteggiatore del dating show di Canale Cinque Uomini e Donne ed anche ... Leggi su altranotizia (Di sabato 25 dicembre 2021)non ha resistito al fascino di un inquilino della casa di Cinecittà e adesso lo ha ammesso. Scopriamo cosa ha detto la gieffina e cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia.-Altranotiziaha trascorso unaintera assieme a uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Si tratta di uno degli ultimi inquilini entrati da pochi giorni nella casa più spiata d’Italia, eppure già capaci di portare scompiglio. Ecco chi è e cosa è successo veramente tra di loro.e la confessione: “ho fatto un disastro” Al Grande Fratello Vip 6 da poco è entrato un nuovo inquilino. Si tratta di un ex corteggiatore del dating show di Canale Cinque Uomini e Donne ed anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni Grande Fratello Vip, scatta il bacio tra Sophie e Alessandro, l'ex tronista sotto accusa per aver tradito Jessica Ieri sera, nel corso dei festeggiamenti natalizi nella Casa del Grande Fratello Vip , il primo bacio tra l'ex tronista Sophie Codegoni e l'ex corteggiatore Alessandro Basciano . Dopo diversi giorni di sguardi complici e tante piccole attenzioni, i due ragazzi si sono ritrovati in magazzino, lontano da tutti gli altri ...

Biagio critica Sophie dopo la notte con Basciano al GF Vip: "Ammazza che coerenza!" L'incoerenza di Sophie Codegoni è stata evidenziata pure da Biagio D'Anelli . Ieri sera l'ex tronista si è baciata con Alessandro Basciano ed ha dormito con lui, scatenando i pettegolezzi nella Casa del Grande ...

Gf Vip: chi è Sophie Codegoni? SoloDonna Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano: ecco chi è davvero a rischio! Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano fanno discutere i concorrenti del Grande Fratello Vip. Chi rischia tra i due gieffini? La casa non ha dubbi!

GFVip, il segreto di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Sapevo del tuo ingresso” Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al GFVip hanno scoperto una complicità inaspettata. Tra i due concorrenti nella notte di Natale è esploso il feeling. Non solo si sono scambiati baci passionali l ...

