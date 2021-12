Grecia: 27 migranti morti in due naufragi nell’Egeo (Di sabato 25 dicembre 2021) Le autorità elleniche hanno recuperato 12 uomini, tre donne e un bambino, e sono riuscite a salvare 63 persone mentre la loro barca con a bordo 80 migranti affondava nei pressi dell'isola di Paros L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 dicembre 2021) Le autorità elleniche hanno recuperato 12 uomini, tre donne e un bambino, e sono riuscite a salvare 63 persone mentre la loro barca con a bordo 80affondava nei pressi dell'isola di Paros L'articolo proviene da Firenze Post.

