Gf Vip 6 | Sophie Codegoni fa una rivelazione ad Alessandro Basciano e lui le toglie il microfono c’entrerebbe Fabrizio Corona

(Di sabato 25 dicembre 2021) Ieri sera anche nella Casa del Gf Vip 6 si sono svolti i festeggiamenti per il Natale e, tra le altre cose, è scattato il primo, discusso, bacio tra. Ma il bacio non è stato l’unico momento saltato agli occhi dei fan del web perché ieri sera l’ex tronista si è resa protagonista di una dichiarazione che ha nuovamente fatto discutere gli internauti.parlava proprio con, ed indirettamente si è capito parlasse di, anche se il nome non è mai stato fatto esplicitamente. Ad un certo punto la bella ventenne ha affermato: Te lo giuro su mia madre, mi aveva detto ‘a metà del tuo percorso entrerà un imprenditore giovane che ti piacerà tantissimo’, te lo giuro su mia madre! A qualche punto ...