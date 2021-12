Djokovic salta l’ATP Cup, rimane in dubbio per l’Australian Open (Di sabato 25 dicembre 2021) Djokovic è stato nominato nella squadra serba per l’ATP Cup, anche se il 34enne deve ancora impegnarsi per gli Australian Open a seguito del mandato degli organizzatori per le vaccinazioni contro il Covid-19. Djokovic ha rifiutato di rivelare se è vaccinato, citando la privacy. Djokovic salta l’ATP La Serbia è nel Gruppo A insieme a Norvegia, Cile e Spagna all’ATP Cup, in programma dall’1 al 9 gennaio prima dell’inizio degli Australian Open il 17 gennaio. Il capo degli Australian Open Craig Tiley ha dichiarato mercoledì di non essere ancora sicuro che Djokovic giocherà al Melbourne Park major. Tiley ha affermato che tutti i giocatori e lo staff degli Australian Open sarebbero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 dicembre 2021)è stato nominato nella squadra serba perCup, anche se il 34enne deve ancora impegnarsi per gli Australiana seguito del mandato degli organizzatori per le vaccinazioni contro il Covid-19.ha rifiutato di rivelare se è vaccinato, citando la privacy.La Serbia è nel Gruppo A insieme a Norvegia, Cile e Spagna alCup, in programma dall’1 al 9 gennaio prima dell’inizio degli Australianil 17 gennaio. Il capo degli AustralianCraig Tiley ha dichiarato mercoledì di non essere ancora sicuro chegiocherà al Melbourne Park major. Tiley ha affermato che tutti i giocatori e lo staff degli Australiansarebbero ...

