Conte pronto al doppio colpo | Inter e Milan in allarme (Di sabato 25 dicembre 2021) Le indiscrezioni delle ultime settimane erano fondate: Antonio Conte si prepara a fare la spesa dalla nostra Serie A nel mercato di gennaio Lo hanno detto da varie parti, lo… L'articolo Conte pronto al doppio colpo Inter e Milan in allarme è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 25 dicembre 2021) Le indiscrezioni delle ultime settimane erano fondate: Antoniosi prepara a fare la spesa dalla nostra Serie A nel mercato di gennaio Lo hanno detto da varie parti, lo… L'articoloalinè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

elMago_Silvano : RT @albertomarroni: @gladiatoremassi Il #m5s poi avrebbe tantissimi pensatori in grado di fare bene con Conte presidente. Per la sanità il… - MaurizioDG_tale : @elevisconti Eppure, c'è chi si rode il fegato e rivorrebbe Conte e il lockdown. Buon Natale, è quasi pronto! ?? - albertomarroni : @gladiatoremassi Il #m5s poi avrebbe tantissimi pensatori in grado di fare bene con Conte presidente. Per la sanità… - ParliamoDiNews : avvisate il sotti-letta: conte e’ pronto a votare un candidato di centrodestra al quirinale, purche’ - Politica… - infoitsport : Sconcerti dà 8,5 all'Inter: 'Difficile credere che Inzaghi fosse così pronto a sostituire Conte' -