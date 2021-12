Calciomercato Sassuolo | Boga in uscita ma al giusto prezzo Gli altri big restano?

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 dicembre 2021) Ildelè delineato: resistere agli assalti per i big e provare a ingaggiare due calciatori per Dionisi Ilha chiuso il suo 2021 perdendo nel derby contro il Bologna. Ko per 3-0 che però non cancella quanto di buono fatto da Dionisi e i suoi in questa stagione, tra qualche alto e qualche basso. La formazione neroverde deve trovare la giusta continuità e un aiuto potrebbe arrivare dal. Innanzitutto, quando si parla di mercato in casa neroverde, bisogna sempre partire dai big. Sono tantissimi i calciatori in vetrina: da Gianluca Scamacca a Davide Frattesi, da Jeremiea Domenico Berardi, da Giacomo Raspadori a Maxime Lopez. Ne partirà soltanto uno e il prescelto sembra essere. L’esterno ivoriano ha un anno e mezzo di contratto, ...