Brindisi: dal presepe l'incendio in casa. Taurisano: a fuoco l'albero di Natale in piazza Notte di lavoro per i pompieri (Di sabato 25 dicembre 2021) Incendio la Notte di Natale in una casa di Brindisi. Fiamma originatesi verosimilmente da un corto circuito nell'illuminazion del presepe. Intervento dei vigili del fuoco, così come i pompieri sono intervenuti a Taurisano per l'incendio dell'albero di Natale in una piazza nella Notte. Incendio probabilmente accidentale anche in questo caso.

